Экс-генменеджер «Нью-Джерси» отреагировал на своё расторжение контракта с клубом

Бывший генеральный менеджер «Нью-Джерси Девилз» Том Фитцджеральд отреагировал на свой уход с руководящей должности в клубе из Ньюарка.

«После разговора с Дэвидом Блитцером всем стало ясно, что лучший выход — это двигаться дальше ради блага команды! Я невероятно благодарен Дэвиду, Джошу Харрису и всей организации «Нью-Джерси Дэвилз» за то, что они были частью моей жизни на протяжении последнего десятилетия. «Дэвилз» повезло иметь в своем составе великолепных игроков, преданных и активных болельщиков, но самое главное — замечательных людей, которые работали со мной над достижением общей цели. Я всегда говорил, что Нью-Джерси — это скрытая жемчужина, и я горжусь тем, что мы приложили усилия, чтобы поднять планку и сделать его привлекательным местом. Я с нетерпением жду следующего шага в своей хоккейной карьере и всегда буду с теплотой вспоминать время, проведенное в «Дэвилз», — говорится в заявлении Фитцджеральда на официальном сайте «Дэвилз».

Фитцджеральд был назначен временным генеральным менеджером 12 января 2020 года и повышен до должности исполнительного вице-президента/генерального менеджера на постоянной основе 9 июля 2020 года. С 23 января 2024 года он занимал должность президента по хоккейным операциям/генерального менеджера.