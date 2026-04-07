Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров достиг отметки в 400 голов в НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», которая проходит в эти минуты. Этот гол позволил Никите достичь отметки в 400 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42     1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp)     2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04     2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56     3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38    

Кучеров забросил первую шайбу своей команды в матче. Это произошло на 12-й минуте встречи. Голевыми передачами отметились Джейк Гюнцель и Даррен Рэддиш.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для достижения данной отметки Кучерову потребовалось 874 матча. За этот период россиянин отметился 720 ассистами.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android