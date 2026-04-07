Никита Кучеров достиг отметки в 400 голов в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», которая проходит в эти минуты. Этот гол позволил Никите достичь отметки в 400 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

Кучеров забросил первую шайбу своей команды в матче. Это произошло на 12-й минуте встречи. Голевыми передачами отметились Джейк Гюнцель и Даррен Рэддиш.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для достижения данной отметки Кучерову потребовалось 874 матча. За этот период россиянин отметился 720 ассистами.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду: