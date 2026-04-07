Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», забившим 400 голов в регулярках НХЛ
В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42 1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp) 2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04 2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56 3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Одну из шайб в составе «Тампы» забросил российский нападающий Никита Кучеров, для которого этот гол стал 400-м в карьере в НХЛ.
Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», достигшим отметки в 400 голов. Ранее этого рубежа добился только Стивен Стэмкос (555).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 43 гола и 83 результативные передачи.
