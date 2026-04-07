Только семь россиян забивали 400 голов до Никиты Кучерова в истории НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и улучшил своё положение в рейтинге лучших российских снайперов в истории регулярных чемпионатов. Это произошло в гостевом матче регулярки НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты.
Шайба Кучерова стала для него 400-й в рамках престижнейшей североамериканской лиги. Для достижения данной отметки Кучерову потребовалось 874 матча. Таким образом, он стал восьмым хоккеистом из России в истории, достигшим данной отметки. Ранее эта вершина покорялась Александру Овечкину (928), Евгению Малкину (532), Сергею Фёдорову (483), Александру Могильному (473), Илье Ковальчуку (443), Павлу Буре (437) и Алексею Ковалёву (430).
Кучеров забросил первую шайбу своей команды в матче. Всего в текущем сезоне в его активе 43 гола и 83 ассиста (126 очков). Он является лидером гонки бомбардиров всего сезона регулярки.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду:
- 7 апреля 2026
