Только семь россиян забивали 400 голов до Никиты Кучерова в истории НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и улучшил своё положение в рейтинге лучших российских снайперов в истории регулярных чемпионатов. Это произошло в гостевом матче регулярки НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42     1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp)     2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04     2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56     3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38    

Шайба Кучерова стала для него 400-й в рамках престижнейшей североамериканской лиги. Для достижения данной отметки Кучерову потребовалось 874 матча. Таким образом, он стал восьмым хоккеистом из России в истории, достигшим данной отметки. Ранее эта вершина покорялась Александру Овечкину (928), Евгению Малкину (532), Сергею Фёдорову (483), Александру Могильному (473), Илье Ковальчуку (443), Павлу Буре (437) и Алексею Ковалёву (430).

Кучеров забросил первую шайбу своей команды в матче. Всего в текущем сезоне в его активе 43 гола и 83 ассиста (126 очков). Он является лидером гонки бомбардиров всего сезона регулярки.

Никита Кучеров достиг отметки в 400 голов в НХЛ

