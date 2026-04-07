НХЛ отреагировала на 400-й гол Кучерова в регулярных чемпионатах
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отреагировала на 400-й гол российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард забросил шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42 1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp) 2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04 2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56 3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38
«Никита Кучеров продолжает проводить невероятный сезон, забросив свою 400-ю шайбу в карьере!», — написала пресс-служба НХЛ в социальном сети X.
Ранее сообщалось, что Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», достигшим отметки в 400 голов. Ранее этого рубежа добился только Стивен Стэмкос (555).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 43 гола и 83 результативные передачи.
Материалы по теме
