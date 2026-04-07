Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ отреагировала на 400-й гол Кучерова в регулярных чемпионатах

Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отреагировала на 400-й гол российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард забросил шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42     1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp)     2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04     2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56     3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38    

«Никита Кучеров продолжает проводить невероятный сезон, забросив свою 400-ю шайбу в карьере!», — написала пресс-служба НХЛ в социальном сети X.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», достигшим отметки в 400 голов. Ранее этого рубежа добился только Стивен Стэмкос (555).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 43 гола и 83 результативные передачи.

Кучеров бьёт рекорды, но не имеет ореола суперзвезды. Почему?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android