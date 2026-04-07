НХЛ отреагировала на 400-й гол Кучерова в регулярных чемпионатах

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отреагировала на 400-й гол российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард забросил шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты.

«Никита Кучеров продолжает проводить невероятный сезон, забросив свою 400-ю шайбу в карьере!», — написала пресс-служба НХЛ в социальном сети X.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», достигшим отметки в 400 голов. Ранее этого рубежа добился только Стивен Стэмкос (555).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 43 гола и 83 результативные передачи.