Кучеров сравнялся с Капризовым и вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:4) и улучшил своё положение в гонке российских снайперов НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42 1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp) 2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04 2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56 3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38 4:2 Куинн (Цукер, Луукконен) – 58:06
Всего у Никиты теперь 43 гола в 71 матче. Этот результат помог ему сравняться по заброшенным шайбам среди соотечественников с нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. У форварда «дикарей» 43 шайбы в 75 играх.
На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 35 шайб в 77 матчах.
Материалы по теме
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду:
