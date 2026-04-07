Кучеров сравнялся с Капризовым и вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:4) и улучшил своё положение в гонке российских снайперов НХЛ.

Всего у Никиты теперь 43 гола в 71 матче. Этот результат помог ему сравняться по заброшенным шайбам среди соотечественников с нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. У форварда «дикарей» 43 шайбы в 75 играх.

На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 35 шайб в 77 матчах.

