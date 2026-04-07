«Тампа» поздравила Никиту Кучерова с 400-м голом в регулярках НХЛ

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» отреагировала на 400-й гол российского нападающего Никиты Кучерова в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард забросил шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты.

«Очередной рубеж покорён! Поздравляем!»,- написала пресс-служба «Тампы» в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», достигшим отметки в 400 голов. Ранее этого рубежа добился только Стивен Стэмкос (555).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 43 гола и 83 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 874 игры, в которых он забил 400 голов и сделал 729 результативных передач при коэффициенте полезности «+203».