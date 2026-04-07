Главная Хоккей Новости

Кучеров повторил достижение, покорявшееся восьми активным игрокам НХЛ, включая Овечкина

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом, который стал 400-м за его карьеру в регулярных чемпионатов. Это произошло в гостевом матче регулярки НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу «Сэйбрз».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42     1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp)     2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04     2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56     3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, стал девятым действующим игроком, достигшим отметки в 400 голов за карьеру менее чем за 900 игр. Для достижения данной отметки Кучерову потребовалось 874 матча. Другие игроки, которым покорялось это достижение: Остон Мэттьюс (628 игр), Александр Овечкин (634), Стивен Стэмкос (763), Давид Пастрняк (774), Коннор Макдэвид (784), Леон Драйзайтль (791), Сидни Кросби (839) и Евгений Малкин (873).

Всего в текущем сезоне в его активе 43 гола и 83 ассиста (126 очков). Он является лидером гонки бомбардиров всего сезона регулярки.

