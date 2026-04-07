Кучеров повторил достижение, покорявшееся восьми активным игрокам НХЛ, включая Овечкина

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом, который стал 400-м за его карьеру в регулярных чемпионатов. Это произошло в гостевом матче регулярки НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу «Сэйбрз».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, стал девятым действующим игроком, достигшим отметки в 400 голов за карьеру менее чем за 900 игр. Для достижения данной отметки Кучерову потребовалось 874 матча. Другие игроки, которым покорялось это достижение: Остон Мэттьюс (628 игр), Александр Овечкин (634), Стивен Стэмкос (763), Давид Пастрняк (774), Коннор Макдэвид (784), Леон Драйзайтль (791), Сидни Кросби (839) и Евгений Малкин (873).
Всего в текущем сезоне в его активе 43 гола и 83 ассиста (126 очков). Он является лидером гонки бомбардиров всего сезона регулярки.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду:
- 7 апреля 2026
