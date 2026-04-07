Алексей Протас объяснил разгромное поражение «Вашингтона» в матче с «Рейнджерс»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал разгромное поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:8).
«Мне кажется, мы позволили слишком много выходов два в одного. Нельзя просто так подставлять Линдгрена. Особенно в это время года, когда нам нужны очки, когда нужно побеждать.
Мы всегда говорили: «Неважно, как это выглядит», но так это выглядеть просто не должно. Нам нужно найти способ — даже если это подряд игры, они тоже в той же самой ситуации. Мы должны быть намного быстрее, намного умнее с шайбой, а сегодня мы этого не сделали», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.
На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 87 очков.
