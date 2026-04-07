Алексей Протас объяснил разгромное поражение «Вашингтона» в матче с «Рейнджерс»

Алексей Протас объяснил разгромное поражение «Вашингтона» в матче с «Рейнджерс»
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал разгромное поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:8).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23     1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45     2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp)     3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53     4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33     5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22     6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp)     7:1 Трочек – 42:27     8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28    

«Мне кажется, мы позволили слишком много выходов два в одного. Нельзя просто так подставлять Линдгрена. Особенно в это время года, когда нам нужны очки, когда нужно побеждать.

Мы всегда говорили: «Неважно, как это выглядит», но так это выглядеть просто не должно. Нам нужно найти способ — даже если это подряд игры, они тоже в той же самой ситуации. Мы должны быть намного быстрее, намного умнее с шайбой, а сегодня мы этого не сделали», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 87 очков.

