«Как так-то?!» Генич – о годовщине рекорда Овечкина по голам в регулярках НХЛ

«Как так-то?!» Генич – о годовщине рекорда Овечкина по голам в регулярках НХЛ
Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на годовщину рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 6 апреля 2025 года Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в регулярках и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

«Это же «вчера» было! Как так-то?!», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Александр Овечкин принял участие в 78 встречах, в которых записал в свой актив 31 гол и 30 результативных передач.

