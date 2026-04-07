Юбилейный гол Кучерова и 25 сейвов Василевского не помогли «Тампе» одолеть «Баффало»

В ночь с 6 на 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев льда со счётом 4:2.

В составе победителей голами отличились Алекс Так, Джош Норрис, Джейсон Цукер и Джек Куинн.

За «Тампу» забивали американский форвард Джейк Гюнцель, на счету которого также результативная передача, и российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

Несмотря на победу «Баффало» со 102 очками остался на третьем месте Восточной конференции НХЛ. «Тампа» также имеет в своём активе 102 балла и располагается на второй строчке Востока. В следующем матче «Баффало» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 9 апреля, а «Тампа» сыграет на выезде 8 апреля с «Оттавой Сенаторз».