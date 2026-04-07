Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 7 апреля 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Юбилейный гол Кучерова и 25 сейвов Василевского не помогли «Тампе» одолеть «Баффало»
Комментарии

В ночь с 6 на 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев льда со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42     1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp)     2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04     2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56     3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38     4:2 Куинн (Цукер, Луукконен) – 58:06    

В составе победителей голами отличились Алекс Так, Джош Норрис, Джейсон Цукер и Джек Куинн.

За «Тампу» забивали американский форвард Джейк Гюнцель, на счету которого также результативная передача, и российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Несмотря на победу «Баффало» со 102 очками остался на третьем месте Восточной конференции НХЛ. «Тампа» также имеет в своём активе 102 балла и располагается на второй строчке Востока. В следующем матче «Баффало» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 9 апреля, а «Тампа» сыграет на выезде 8 апреля с «Оттавой Сенаторз».

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android