Марк Шайфли установил рекорд франшизы «Виннипега» всех времён

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился двумя результативными передачами и установил уникальное клубное достижение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Бенирс) – 09:17     1:1 Тэйвз (Виларди, Моррисси) – 12:39 (pp)     2:1 Виларди (Тэйвз, Шайфли) – 29:55 (pp)     3:1 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 32:09 (pp)     3:2 Макканн (Какко) – 42:28     4:2 Ламберт (Лаури, Пионк) – 45:59     5:2 Коннор (Шайфли) – 55:19     6:2 Наместников – 57:56    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шайфли стал первым игроком, набравшим 900 очков за карьеру в составе франшизы «Джетс»/«Трэшерс». Кроме того, он является лишь 15-м действующим игроком, достигшим этого рубежа в составе одной команды.

Всего в текущем сезоне на счету 33-летнего канадца 34 гола и 62 ассиста в 77 матчах регулярки. За карьеру в НХЛ он провёл 956 игр, в которых набрал 900 (370+530) очков.

Материалы по теме
Официально
«Нью-Джерси» объявил о расторжении контракта с генеральным менеджером Фитцджеральдом
