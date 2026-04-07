Марк Шайфли установил рекорд франшизы «Виннипега» всех времён

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился двумя результативными передачами и установил уникальное клубное достижение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:1 в пользу хозяев льда.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шайфли стал первым игроком, набравшим 900 очков за карьеру в составе франшизы «Джетс»/«Трэшерс». Кроме того, он является лишь 15-м действующим игроком, достигшим этого рубежа в составе одной команды.
Всего в текущем сезоне на счету 33-летнего канадца 34 гола и 62 ассиста в 77 матчах регулярки. За карьеру в НХЛ он провёл 956 игр, в которых набрал 900 (370+530) очков.
- 7 апреля 2026
