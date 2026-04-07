Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:4). Эта шайба позволила форварду выйти на первое место в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона и сравняться с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

В активе Кучерова теперь 126 (43+83) очков в 71 матче. Столько же очков и у форварда «Эдмонтона» Макдэвида — 126 (43+83) очков в 77 матчах.

Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 122 (51+71) очка в 75 играх.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Оттавой Сенаторз».