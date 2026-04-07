Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:4). Эта шайба позволила форварду выйти на первое место в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона и сравняться с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 05:42     1:1 Кучеров (Гюнцель, Рэддиш) – 11:45 (pp)     2:1 Норрис (Доун, Бенсон) – 14:04     2:2 Гюнцель (Пойнт, Рэддиш) – 23:56     3:2 Цукер (Байрэм, Далин) – 27:38     4:2 Куинн (Цукер, Луукконен) – 58:06    

В активе Кучерова теперь 126 (43+83) очков в 71 матче. Столько же очков и у форварда «Эдмонтона» Макдэвида — 126 (43+83) очков в 77 матчах.

Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 122 (51+71) очка в 75 играх.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Оттавой Сенаторз».

Кучеров бьёт рекорды, но не имеет ореола суперзвезды. Почему?
Кучеров бьёт рекорды, но не имеет ореола суперзвезды. Почему?
