Сан-Хосе Шаркс – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 7 апреля 2026, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Селебрини помогла «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»
В ночь с 6 на 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Назар, Бедард) – 09:01     1:1 Эклунд – 26:57     2:1 Шервуд (Эклунд, Веннберг) – 34:55     3:1 Смит (Граф, Селебрини) – 43:28     3:2 Назар (Терявяйнен, Фронделль) – 46:09 (pp)    

В составе хозяев голами отметились Вильям Эклунд (1+1), Кифер Шервуд и Уилл Смит. Последний забил с передачи Маклина Селебрини. Российский защитник клуба Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

У гостей шайбы забросили Фрэнк Назар (1+1) и Райн Донато с передачи Коннора Бедарда.

«Сан-Хосе» набрал 81 очко и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции. У «Чикаго» 70 очков и 15-я строчка в турнирной таблице Запада.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Один из лучших в НХЛ». Бедард назвал Кирилла Капризова одним из своих любимых игроков
