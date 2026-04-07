Передача Селебрини помогла «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»

В ночь с 6 на 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев голами отметились Вильям Эклунд (1+1), Кифер Шервуд и Уилл Смит. Последний забил с передачи Маклина Селебрини. Российский защитник клуба Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

У гостей шайбы забросили Фрэнк Назар (1+1) и Райн Донато с передачи Коннора Бедарда.

«Сан-Хосе» набрал 81 очко и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции. У «Чикаго» 70 очков и 15-я строчка в турнирной таблице Запада.