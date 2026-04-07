Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времён. Канадец превзошёл достижение Кросби

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард достиг важной отметки в своей карьере по ходу гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс».

В середине второго периода счёт в игре — 1:1, а сам Бедард отметился результативной передачей, набрав своё 200-е очко в лиге (75+125) в 215 матчах.

20-летний форвард стал первым игроком в истории «Блэкхокс», кому удалось достичь этой отметки в возрасте до 21 года, а также 13-м хоккеистом в истории НХЛ с подобным достижением.

Среди действующих игроков такое достижение покорялось лишь Сидни Кросби (затратил 294 матча) и Стивену Стэмкосу (213 матчей).

