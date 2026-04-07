Кучеров забил 400 голов в регулярках, «Наполи» обыграл «Милан» в Серии А. Главное к утру
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился дублем в матче НХЛ и покорил отметку в 400 голов в регулярках, «Наполи» победил «Милан» в Серии А, трипл-дабл Николы Йокича помог «Денвер Наггетс» обыграть «Портленд Трэйл Блэйзерс» в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Юбилейный гол Кучерова и 25 сейвов Василевского не помогли «Тампе» одолеть «Баффало».
- «Наполи» минимально обыграл «Милан» в матче 31-го тура Серии А.
- Трипл-дабл Йокича в 35 очков помог «Денверу» обыграть в овертайме «Портленд».
- Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», забившим 400 голов в регулярках НХЛ.
- Трипл-дабл Касла помог «Сан-Антонио» обыграть «Филадельфию». У Вембаньямы травма.
- Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ.
- «ПСЖ» сменил тренера вратарей — RMC Sport.
- Сын Мирчи Луческу впервые сделал заявление о состоянии здоровья отца.
- Махачев ответил на обвинения Топурии в срыве с боя с ним в Белом доме, раскрыв подробности.
- Ибраима Конате в ближайшее время продлит контракт с «Ливерпулем» — L'Equipe.
