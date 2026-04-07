Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Айлендерс» Романов может сыграть в конце регулярного сезона НХЛ

Комментарии

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов может сыграть в конце текущего регулярного сезона НХЛ.

«Есть потенциальный шанс, что он вернётся к последним одной-двум играм сезона. На этой неделе он впервые будет проводить полноценные тренировки с контактом, поэтому требуется некоторое время, чтобы вернуться в форму», — приводит слова генерального менеджера «Айлендерс» Матье Дарша сайт НХЛ.

Романов получил травму 18 ноября на последних секундах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2) после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего «Старз» Микко Рантанена. Позднее стало известно, что защитник перенёс операцию на плече.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android