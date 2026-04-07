Защитник «Айлендерс» Романов может сыграть в конце регулярного сезона НХЛ

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов может сыграть в конце текущего регулярного сезона НХЛ.

«Есть потенциальный шанс, что он вернётся к последним одной-двум играм сезона. На этой неделе он впервые будет проводить полноценные тренировки с контактом, поэтому требуется некоторое время, чтобы вернуться в форму», — приводит слова генерального менеджера «Айлендерс» Матье Дарша сайт НХЛ.

Романов получил травму 18 ноября на последних секундах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2) после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего «Старз» Микко Рантанена. Позднее стало известно, что защитник перенёс операцию на плече.