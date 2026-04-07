Результаты матчей НХЛ на 7 апреля 2026 года

В ночь на 7 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Баффало Сэйбрз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:2;

«Виннипег Джетс» – «Сиэтл Кракен» — 6:2;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2 Б.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги со 104 очками после 77 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 110 очками после 76 игр.