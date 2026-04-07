Расписание матчей плей-офф МХЛ на 7 апреля 2026 года

Сегодня, 7 апреля, пройдут семь матчей плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 7 апреля 2026 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы»;

16:30. «Белые Медведи» – «Стальные Лисы»;

17:00. «Авто» – Толпар";

18:30. «Чайка» – «Ирбис»;

18:30. «Красная Армия» – «СКА-1946»;

19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» М;

19:00. Академия Михайлова – МХК «Спартак».

Серии плей-офф Западной конференции:

«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 3-0;

МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-2;

«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 2-1;

МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 2-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:

«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 1-1;

«Толпар» — «Авто» — 0-2;

«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 2-0;

«Ирбис» — «Чайка» — 0-2.

Напомним, серии проводятся до трёх побед.