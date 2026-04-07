Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль может не успеть восстановиться к старту плей-офф

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль может не успеть восстановиться от травмы к старту плей-офф НХЛ. Об этом сообщает главный тренер канадского клуба Крис Ноблох.

«Леон будет на льду на этой неделе, но я не ожидаю, что он сыграет до конца регулярки. Если всё пойдёт хорошо, он вернётся по ходу первого раунда плей-офф. Я не исключаю, что Драйзайтль может сыграть в первом же матче серии, но скорее это произойдёт немного позже», — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.

Напомним, в середине марта «Эдмонтон» поместил Драйзайтля в долгосрочный список травмированных. На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.