Второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин поздравил Романа Ротенберга с днём рождения

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин поздравил главного тренера сборной «Россия 25», первого вице-президента Федерации хоккея России, двукратного обладателя Кубка Гагарина Романа Ротенберга с 45-летием.

«Роман Борисович, поздравляю вас с днём рождения! Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех ваших делах!» — написал Зюзин на своей странице в социальной сети.

На данный момент Роман Ротенберг – член совета директоров московского «Динамо». Ранее Ротенберг был главным тренером СКА. В прошлом сезоне он покинул клуб с берегов Невы после вылета в первом раунде Кубка Гагарина.