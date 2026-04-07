Защитник Марио Грман продлил контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

За два года в составе «Адмирала» Грман провёл 96 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «-3». В сезоне-2025/2026 Грман из-за травмы пропустил часть чемпионата — провёл лишь 35 игр, где набрал 5 (1+4) очков, но стал лидером по количеству силовых приёмов среди защитников (68).

«Адмирал» завершил регулярный сезон на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В 68 встречах команда из Владивостока набрала 52 очка.