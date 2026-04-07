Селебрини вышел на 3-е место среди тинейджеров в истории НХЛ по количеству очков в сезоне

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Всего в текущем сезоне на счету 19-летнего форварда стало 107 (41+66) очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Селебрини вышел на третье место среди хоккеистов до 20 лет в истории лиги по количеству очков в одном сезоне. Больше Маклина в сезоне набирали Сидни Кросби (120 в сезоне-2006/2007) и Уэйн Гретцки (137 в сезоне-1979/1980).

В ночь с 6 на 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.