ФНС заблокировала счета «Салавата Юлаева» — источник

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала пять банковских счетов уфимского «Салавата Юлаева». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По данным источника, транзакции приостановили на прошлой неделе. Долг клуба перед ФНС составил 87 млн рублей. Это не первый раз, когда банковские счета «Салавата Юлаева» блокируются из-за долгов. Ранее счета клуба были заморожены в феврале из-за долгов в размере 84 млн рублей.

«Салават Юлаев» на старте Кубка Гагарина обыграл «Автомобилист» со счётом 4-2 в серии и вышел в четвертьфинал плей-офф. Завтра, 8 апреля, клуб проведёт первый матч серии с «Локомотивом».