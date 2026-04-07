Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФНС заблокировала счета «Салавата Юлаева» — источник

Комментарии

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала пять банковских счетов уфимского «Салавата Юлаева». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По данным источника, транзакции приостановили на прошлой неделе. Долг клуба перед ФНС составил 87 млн рублей. Это не первый раз, когда банковские счета «Салавата Юлаева» блокируются из-за долгов. Ранее счета клуба были заморожены в феврале из-за долгов в размере 84 млн рублей.

«Салават Юлаев» на старте Кубка Гагарина обыграл «Автомобилист» со счётом 4-2 в серии и вышел в четвертьфинал плей-офф. Завтра, 8 апреля, клуб проведёт первый матч серии с «Локомотивом».

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android