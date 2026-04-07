«Какой-то бледный сезон». Кирилл Сафронов — об итогах выступления СКА

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов подвёл итоги выступления СКА в сезоне-2025/2026. Армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 1-4.

– Можете поставить оценку сезону СКА?

– Я бы не хотел оценивать. Всё-таки смотрю с такой точки зрения, что хочется, чтобы клуб был успешен и прогрессировал из года в год. Думаю, всё равно нельзя упрекнуть ни Игоря Ларионова, ни игроков в желании и самоотдаче. Ребята старались. Конечно, хочется результата. В Петербурге привыкли, что армейцы ведут борьбу за Кубок Гагарина, много было других ярких событий.

Этот сезон какой-то бледный был. Я надеюсь, что в клубе сделают выводы, а следующий сезон будет ярче, результат будет лучше.

– Про будущее Игоря Ларионова в СКА. Как вы считаете, нужно ли его оставлять в команде, давать ему второй шанс?

– Я знаю Игоря Николаевича лично, мы знакомы. Это удивительный человек, действительно Профессор, настолько разносторонний, интересный, всего добился в хоккее. Конечно, хотелось бы, чтобы такой человек продолжил работать в СКА. Не знаю, будет ли он тренером или, может быть, займёт какую-то другую должность в клубе. Думаю, его опыт команде в дальнейшем пригодится, — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».