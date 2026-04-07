«Трактор» с большой долей вероятности покинут все легионеры и нападающий Владимир Жарков

Все легионеры «Трактора» и нападающий Владимир Жарков с большой долей вероятности покинут команду по итогам сезона-2025/2026. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В челябинской команде расстанутся с американцами Джорданом Гроссом и Логаном Дэем, а также со словаком Михалом Чайковски и канадцем Джошем Ливо. Кроме того, клуб не будет продлевать контракт с российским форвардом Владимиром Жарковым. Кроме того, команду может покинуть нападающий Егор Коршков.

«С большой долей вероятности расстанемся со всеми легионерами. Будем искать новых на эти позиции. Скорее всего, не продлим Жаркова. Как Коршков сыграл плей‑офф, тоже вызывает много вопросов», — заявил Волков.

В первом раунде Кубка Гагарина челябинская команда проиграла «Ак Барсу» со счётом 1-4. В регулярном сезоне «Трактор» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.