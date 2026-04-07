Волков: Фукале не был лучшим игроком «Трактора» в плей-офф. Он не наиграл на эту сумму

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об уходе из челябинского клуба вратаря Зака Фукале. Голкипер в данный момент выступает за минское «Динамо».

«По ходу чемпионата Зак поменял агента. Это был ноябрь. С новым агентом мы проговорили возможность продления контракта на тот момент. Тогда было сказано, что, возможно, он захочет уехать за океан, потому что хочет получить шанс подписать контракт в НХЛ, для этого ему нужно провести очень хороший сезон в КХЛ. К этой теме мы хотели вернуться перед плей-офф, но нам сказали, что все переговоры — после окончания плей-офф.

Но хоккейный мир настолько небольшой, что иногда он пополняется слухами, слухами достаточно правдивыми. До нас дошла информация, что один клуб ему сделал предложение. Серьёзное, с восемью нулями.

Эта информация в принципе вынудила проработать план Б. Мы начали искать доступных вратарей. По ходу плей-офф уже были конкретные варианты. У Зака варианта не стало, и они обратились к нам с тем же запросом. Мы были готовы на любые деньги, если бы стали чемпионами. К сожалению, он не был лучшим игроком команды в том плей-офф при всём уважении к нему. На сумму его стороны он не наиграл. Фукале ушёл на контракт всей своей жизни», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Советы Овечкина? Слухи не имеют ко мне прямого отношения». Беседа со злым гением «Динамо»
Эксклюзив
«Советы Овечкина? Слухи не имеют ко мне прямого отношения». Беседа со злым гением «Динамо»
