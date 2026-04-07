Волков: Фукале не был лучшим игроком «Трактора» в плей-офф. Он не наиграл на эту сумму

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об уходе из челябинского клуба вратаря Зака Фукале. Голкипер в данный момент выступает за минское «Динамо».

«По ходу чемпионата Зак поменял агента. Это был ноябрь. С новым агентом мы проговорили возможность продления контракта на тот момент. Тогда было сказано, что, возможно, он захочет уехать за океан, потому что хочет получить шанс подписать контракт в НХЛ, для этого ему нужно провести очень хороший сезон в КХЛ. К этой теме мы хотели вернуться перед плей-офф, но нам сказали, что все переговоры — после окончания плей-офф.

Но хоккейный мир настолько небольшой, что иногда он пополняется слухами, слухами достаточно правдивыми. До нас дошла информация, что один клуб ему сделал предложение. Серьёзное, с восемью нулями.

Эта информация в принципе вынудила проработать план Б. Мы начали искать доступных вратарей. По ходу плей-офф уже были конкретные варианты. У Зака варианта не стало, и они обратились к нам с тем же запросом. Мы были готовы на любые деньги, если бы стали чемпионами. К сожалению, он не был лучшим игроком команды в том плей-офф при всём уважении к нему. На сумму его стороны он не наиграл. Фукале ушёл на контракт всей своей жизни», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.