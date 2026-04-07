В «Тракторе» ответили на вопрос о возможном возвращении Евгения Кузнецова

Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Алексей Волков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в родной клуб.

«Мы в своё время делали очень хорошее предложение, которое Евгений не принял. Никаких обид нет, это спорт. Ничего личного. Если Евгений по каким-то причинам не продлит контракт с «Салаватом Юлаевым» и у него будет желание играть в «Тракторе», мы эту возможность рассмотрим. Но давайте подождём. Никаких обид нет, но давайте посмотрим, как «Салават» сыграет с «Локомотивом», может быть, его лидеров на фоне Ярославля вообще не будет видно», — заявил Волков на пресс-конференции команды.