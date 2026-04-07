«Они не так распиарены и раскручены». Рыбин — о Кучерове и Малкине

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался о выступлении нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и сравнил его с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

«Никита – звезда не меньшего масштаба среди любых российских игроков, которые были в НХЛ или будут. Он такой же, как и Малкин, они немного сторонятся прессы. Отсюда они не так распиарены и раскручены, даже приезжая в Россию не создают вокруг себя такого ажиотажа. Стараются жить очень тихо, чтобы могли наслаждаться своим отдыхом», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Ранее Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», забившим 400 голов в регулярках НХЛ.