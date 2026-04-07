Игорь Горбенко назвал самую интересную серию второго раунда Кубка Гагарина — 2026

Экс-тренер ЦСКА, «Локомотива», «Ак Барса» и минского «Динамо» Игорь Горбенко высказался о самой интересной серии второго раунда Кубка Гагарина — 2026.

— Для вас центральная серия второго круга – «Динамо» — «Ак Барс»?

— Да, это самая интригующая и непредсказуемая серия наряду с «Авангард» — ЦСКА. Не так давно посчастливилось работать и в Минске, и в Казани, знаю эти команды не понаслышке. Будет битва.

— Кто фаворит?

— Давайте по линиям. Может быть, вратарская у Минска чуть ровнее. Обороны – плюс-минус равные. В атаке небольшое преимущество отдам всё-таки «Ак Барсу». На выходе – 50 на 50, без фаворита.

— Почему выделили атаку Казани?

— У «Ак Барса» очень плотная комплектация центральной линии, ключевой для любой команды. Семёнов, Тодд, Хмелевски, Сафонов, где-то даже Яшкин – отличный выбор в центре. У Минска такой плотности всё-таки нет, — приводит слова Горбенко Russia-Hockey.