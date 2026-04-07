Генменеджер «Трактора» рассказал о будущем главного тренера Евгения Корешкова в клубе

Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Алексей Волков высказался о будущем главного тренера Евгения Корешкова в клубе. Контракт команды со специалистом рассчитан до 31 мая 2026 года.

«На ближайшее время намечен сбор руководителей. Мы подготовим отчёт о проделанной работе, будет заслушан доклад. После этой встречи будем понимать, какие у нас планы по тренерскому и, возможно, менеджерскому корпусу. Планируем в ближайшем будущем. Возможно, в течение 10 дней», — заявил Волков на пресс-конференции команды.

Ранее Волков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в родной клуб.