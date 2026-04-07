Гатиятулин высказался о предстоящей серии второго раунда с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Ак Барс
Казань
«После предыдущей серии дали команде пару выходных, потом начали готовиться к сопернику. Всё в рабочем режиме и все в хорошем настроении. Есть небольшие повреждения — индивидуально занимается Михаил Фисенко, думаю, уже завтра он будет в строю и готов к первому матчу. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, смотрим, где можем усилиться. Проработали все компоненты, на уровне четвертьфинала любой компонент может стать решающим.

Регулярный чемпионат – отдельная история, надо смотреть на каждый конкретный матч и отрезок. Сравнивать с плей-офф нет необходимости. Если в регулярном чемпионате мы больше разбираем свою игру, сейчас делаем более глубокий анализ игры соперника. Первое звено Минска? Мы делаем акцент на разных моментах. Но команда соперника состоит из нескольких троек и разных компонентов», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

