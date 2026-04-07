Гатиятулин рассказал о мотивации белорусских игроков «Ак Барса» в серии с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о мотивации белорусских игроков казанского клуба в серии Кубка Гагарина с минским «Динамо».

«Нам зачем разбирать ошибки московского «Динамо»? У нас у самих была серия. Посмотрели на игру соперника, сделали акценты. Надо смотреть на свою игру, обращать внимание на себя. Ребята прошли длинный путь, знают свои сильные качества. Задача тренерского штаба, чтобы наши игроки раскрывали эти сильные качества. Считаю, мы хорошо подготовились. Игра состоит из разных компонентов, важно, кто и как будет готов. Принципиально найти возможность пройти эту серию. Остальное всё вторично.

Одна из задач этого сезона – уйти от зависимости от одного игрока или одной тройки. Мы над этим работали. Считаю, сделали большой шаг в этом направлении. Когда есть угроза от всех звеньев, сопернику сложнее нас закрыть. Дополнительная мотивация для Владимира Алистрова? У нас вся команда в обойме, учитываем разные факторы и готовимся к разным сценариям, учитываем мотивацию и Алистрова, и Степана Фальковского», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

