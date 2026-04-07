Лямкин — о защитниках минского «Динамо»: разве легионеры лучше русских ребят?

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями от серии плей-офф с минским «Динамо».

«Прекрасное настроение и состояние. Нас ждёт интересная серия, все в предвкушении. Сильная сторона соперника – дисциплина. Также неплохой подбор игроков, боевой состав. На этой неделе мы смотрели видео, что будем делать против них. Думаю, наша команда готова. Там хорошие ребята, мастера, но мы никого не боимся. Думаю, мы играли и против более сильных ребят — и всё было нормально.

Легионерская защита Минска? У Дмитрия Вячеславовича сбылась мечта. Помню он говорил мне: «Ляма, я привезу тебе канадцев!» Хорошие игроки, но наши ничем не хуже вообще. Но разве легионеры у нас теперь лучше русских ребят? Да пусть хоть 40 будет этих канадцев», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.