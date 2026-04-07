Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лямкин — о защитниках минского «Динамо»: разве легионеры лучше русских ребят?

Лямкин — о защитниках минского «Динамо»: разве легионеры лучше русских ребят?
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями от серии плей-офф с минским «Динамо».

«Прекрасное настроение и состояние. Нас ждёт интересная серия, все в предвкушении. Сильная сторона соперника – дисциплина. Также неплохой подбор игроков, боевой состав. На этой неделе мы смотрели видео, что будем делать против них. Думаю, наша команда готова. Там хорошие ребята, мастера, но мы никого не боимся. Думаю, мы играли и против более сильных ребят — и всё было нормально.

Легионерская защита Минска? У Дмитрия Вячеславовича сбылась мечта. Помню он говорил мне: «Ляма, я привезу тебе канадцев!» Хорошие игроки, но наши ничем не хуже вообще. Но разве легионеры у нас теперь лучше русских ребят? Да пусть хоть 40 будет этих канадцев», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android