Дыняк — о Квартальнове: Дмитрий Вячеславович дал дорогу в хоккей, но поблажек не будет

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о предстоящей серии Кубка Гагарина с минским «Динамо».

«Чувствую себя прекрасно, готовлюсь с командой. Всё замечательно. Конечно, я переживал, как и все за команду, пока не играл. Хотелось, чтобы мы прошли дальше. Ребята молодцы, справились. Никаких особых чувств не испытываю перед серией с минским «Динамо». Понимание, как из обыгрывать, есть. Я не разбираю игру соперника, изучаю, как её разрушить. Больше меня ничего не интересует.

Конечно, Дмитрий Вячеславович не только мне дал дорогу в хоккей, но ещё и Артёму Галимову, Ильё Сафонову. Мы благодарны ему за это, но сейчас по разные стороны баррикад. Так что поблажек ему никаких не будет. Минское «Динамо» называют фаворитом серии? Результат будет ответом на этот вопрос», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.