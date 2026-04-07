Марченко: в плей-офф без разницы кто сколько играет, самое главное — это победа

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал о подготовке казанского клуба к серии плей-офф с минским «Динамо».

«Только игра покажет, насколько мы готовы, но в любом случае игровой темп сложно заменить. Делали что могли. В плей-офф не бывает несерьёзных соперников. Минское «Динамо» – хорошая команда, мобильная, хорошо двигается. Будет непросто. От нас будет зависеть насколько плотно мы будем действовать против нападения минчан, важно не давать им пространство, лишних шансов. Но там не только тройка Сэма Энаса, ещё и Стас Галиев забивает, и Вадим Шипачёв. Много хороших игроков, против всех надо действовать плотно и чётко.

У них отличная поддержка в Минске, но у нас не хуже. В последних играх очень сильно помогали болельщики. По-спортивному злы, что хочется выиграть, пройти дальше. Не думаем, что было в регулярке, просто выходим на игру и делаем, чтобы победить. В плей-офф неважно сколько игрового времени у кого, самое главное – это победа. Без разницы кто сколько играет», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.