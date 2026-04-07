Гатиятулин высказался о сокращении игрового времени капитана «Ак Барса» Алексея Марченко

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о сокращении игрового времени капитана казанского клуба Алексея Марченко.

«У нас есть опыт и прошлого сезона, и этого сезона. Мы используем его, это касается не только Алексея, это всех касается. И во вратарской линии мы также учитываем опыт разных матчей, при принятии решений по составу учитываем физическое состояние ребят, разбираем игры и от этого отталкиваемся», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем плей-офф Алексей Марченко сыграл пять матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи.