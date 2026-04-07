Николай Заварухин покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила об уходе Николая Заварухина с поста главного тренера команды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым главным тренером уральского клуба станет Алексей Кудашов.

«Наш клуб связывает с Николаем Николаевичем много лет насыщенной и продуктивной работы. Впервые в систему «Автомобилиста» Николай Заварухин пришёл в 2017 году, войдя в тренерский штаб главной команды. В качестве помощника главного тренера он отработал в Екатеринбурге два с половиной сезона, а затем после двухлетнего перерыва вернулся в наш клуб, возглавив в 2021 году команду уже в качестве главного тренера.

Николай Заварухин вписал своё имя в историю «Автомобилиста» — именно под его руководством команда добилась высшего достижения в своей истории, впервые завоевав медали КХЛ и чемпионата России.

Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК «Автомобилист», за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина — 2026 проиграл «Салавату Юлаеву».