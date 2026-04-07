Тренер «Тампы» раскритиковал персонал арены «Баффало» из-за травмы форварда «молний»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выступил с критикой работников домашней арены «Баффало Сэйбрз» (2:4), которые достаточным образом не закрыли дверцу скамейки для оштрафованных, из-за чего форвард «молний» Понтус Хольмберг получил травму плеча, врезавшись в калитку, которая открылась.

«Не знаю, кто дежурит у скамейки штрафников, но я не уверен, что они должны продолжать работать в связи с произошедшим. Дверца была оставлена открытой. Это могло навредить любому игроку. Это просто опасно. Я расстроен, что такое произошло. Состояние Хольмберга неважное», — приводит слова Купера журналист Эван Клоски на своей странице в социальной сети Х.

