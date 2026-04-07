Зинэтула Билялетдинов высказался о серии Кубка Гагарина между «Динамо» и «Ак Барсом»

Зинэтула Билялетдинов высказался о серии Кубка Гагарина между «Динамо» и «Ак Барсом»
Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ между казанским клубом и минским «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– У «Ак Барса» простой восемь дней перед стартом серии – насколько это плохо или хорошо?
– Плюсы, что ребята отдохнули, хорошо поработали. Ничего плохого я в этом не вижу. Конечно, из игрового тонуса немножко выбивает, но я не думаю, что надолго. Может где-то в начале игры [сказаться], но в целом ребята готовы, это главное.

– Минское «Динамо» можно назвать сборной Северной Америки, в их составе девять канадцев и два американца. Такую команду можно переиграть или всё-таки переработать?
– Думаю, наши тренеры в этом плане хорошо проработали, продумали, как играть против них. Ничего тут особенного нету. По моему мнению, ребята, в принципе, готовы и менять ничего не будут.

– В чём сильная сторона «Ак Барса»? В опыте? Потому что «Динамо» ни разу второй раунд не проходило.
– Да, опыт. У «Ак Барса» много ребят, которые поиграли в том числе за рубежом. Например, тот же Барабанов, из опытных в КХЛ – Фисенко. Они уже прошли определённую школу, поэтому считаю, что в плане организации «Ак Барс» хорошо выглядит. Как и в игре в большинстве. Я не вижу никаких серьёзных проблем.

– А как вы думаете, сколько матчей будет в серии?
– Это не могу сказать. Главная задача – выиграть. В этом суть плей-офф, — цитирует Билялетдинова Metaratings.

