Павел Дацюк примет участие в Матче легенд хоккея в Норильске

10 апреля во дворце спорта «Арктика» состоится IX ежегодный благотворительный хоккейный матч с участием команд «Легенды хоккея» и «Сборная Норильска».

В рамках проекта легенды хоккея ежегодно проводят мастер-классы для воспитанников норильских школ. Это даёт детям возможность пообщаться с профессиональными спортсменами и получить практические рекомендации.

В разные годы участниками матчей становились Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров и многие другие. Позже к ним присоединились Илья Ковальчук и Данис Зарипов. В этом году в матче впервые примет участие Павел Дацюк.

Матч пройдёт в год 80-летия отечественного хоккея. В этот день откроется выставка «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы», которая станет частью федерального тура и будет доступна для посещения до июня. В экспозиции представлены реликвии, связанные с ключевыми победами сборной страны.

«Для меня это будет первый визит в Норильск, но от ребят я уже слышал очень многое и с нетерпением жду возможности увидеть Заполярье своими глазами. Выйти на лёд с легендами нескольких поколений, которые писали золотые страницы нашего хоккея, — огромная честь. За некоторыми из них я наблюдал, ещё будучи ребенком, а теперь, благодаря таким матчам, могу играть с ними в одной команде. Для меня этот день будет особенным, тем более что в рамках нашего матча откроется выставка олимпийской коллекции Владимира Потанина. Здорово, что жители Норильска первыми смогут прикоснуться к частицам больших побед нашей сборной и насладиться поистине уникальными хоккейными реликвиями», — заявил Дацюк.