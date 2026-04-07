Алексей Кудашов назначен главным тренером «Автомобилиста»

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

«Главным тренером «Автомобилиста» стал Алексей Кудашов. С российским специалистом заключён контракт сроком на два года. Приветствуем Алексея Николаевича Кудашова в «Автомобилисте» и желаем успешной работы у руля нашей команды!» — сказано в сообщении команды.

Кудашов в ноябре 2025 года был отправлен в отставку с поста тренера московского «Динамо», в котором работал с 2021-го. «Автомобилист» вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаеву» в серии со счётом 2-4.

Материалы по теме
Официально
Николай Заварухин покинул пост главного тренера «Автомобилиста»
Комментарии
