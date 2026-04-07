Квартальнов: для меня никакой дополнительной принципиальности в матчах с «Ак Барсом» нет

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от противостояния с «Ак Барсом» в четвертьфинале Кубка Гагарина.

– Перед вторым раундом было немного времени отдохнуть. Как команда провела это время?

– Мы успели отдохнуть и восстановиться, а также выполнили тот объём работы, который планировали. В целом времени было достаточно. Ребята восстановились и готовы к бою.

– Те игроки, которые получили повреждения в первом раунде, смогут выйти на лёд?

– Бориков выйдет. Сотишвили мы немного побережём, но тоже увидим.

– Наверняка вы внимательно следили за игрой «Ак Барса». Что можете сказать об этой команде, на какие моменты стоит обратить особое внимание?

– «Ак Барс» – большая команда, мощная команда. Мы посмотрели все её игры и понимаем, что это соперник с другим стилем по сравнению с московским «Динамо». Понимаем, как казанцы играют, на что необходимо обратить внимание. Это очень хорошо укомплектованная команда, слабых мест я у неё не вижу. Сейчас вообще остались восемь команд очень высокого уровня – возьмите любую, каждая представляет серьёзную угрозу.

– За три года вашей работы в «Динамо» у команды пять побед над «Ак Барсом» в шести матчах. Можно ли сказать, что вы знаете, как играть против этого соперника?

– Нет, так сказать нельзя. Мы ни разу не встречались с Казанью в плей-офф, а это совсем другой уровень хоккея. «Ак Барс» – очень мощная и интересная команда, с ней будет непросто.

Для меня лично никакой дополнительной принципиальности здесь нет. Для меня важно, чтобы моё родное «Динамо» играло и побеждало. Я сосредоточен именно на этом, — цитирует Квартальнова сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.