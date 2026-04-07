Кирилл Фастовский рассказал о шансах «Салавата Юлаева» в серии с «Локомотивом»

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил шансы «Салавата Юлаева» в противостоянии с ярославским «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Гагарина.

«Несмотря на то что «Локомотив» остаётся фаворитом серии, шансы у уфимцев есть. На мой взгляд, здесь всё не так однозначно, как представляют себе многие. Посмотрите на то, как «Салават Юлаева прошёл «Автомобилист», показав яркий, интересный, атакующий хоккей. Добавьте сюда и то, что уфимцы в предыдущем раунде продемонстрировали свою способность вытаскивать и доводить до победы те матчи, которые складывались для команды неудачно с точки зрения всех аспектов игры. Это говорит о твёрдости характера команды Козлова и её воле к победе.

Здесь необходимо учитывать преображение команды, ставшей абсолютно другой после преодоления всех проблем, преследовавших её в первой половине сезона. Обращаем внимание, как возмужал и окреп, сохранив при этом свои лучшие качества, юный талант клуба из Башкортостана Александр Жаровский. Эти же слова верны по отношению и к другим молодым игрокам «Салавата Юлаева», — цитирует Фастовского «Спорт день за днём».

