Генменеджер «Трактора»: Бенуа Гру сказал, что он потерял контроль над командой и выгорел

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о подготовке челябинского клуба к сезону КХЛ летом 2025 года и высказался об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера команды.

«Мы провели очень долгий сезон, в первый раз в истории КХЛ был такой долгий чемпионат. Было очень короткое лето для восстановления и короткий предсезонный сбор, на который был намечен 10-дневный план. Потом этот план подвергся корректировке, так как тесты и медицинское обследование выявили у ребят не 100-процентную готовность к чемпионату.

Предсезонная подготовка была упрощена тренерским штабом, потом сыграли предсезонный турнир, получив игровую практику, и начали сезон с шестиматчевого выезда. Как команда мы выглядели неплохо, забрали много очков, сентябрь можно занести себе в актив.

Когда поехали во второе турне, тогда, по моему мнению, и началась турбулентность. Мы недобрали кондиции на предсезонке и не вели тренировочный процесс между играми регулярки на то, чтобы ребята улучшали свой фундамент. Дальше ситуация была уже достаточно шаткая, ребята потеряли уверенность и землю под ногами. В один день главный тренер Бенуа Гру пришёл к генеральному директору Ивану Савину и сказал, что он потерял контроль над командой, выгорел и не видит смысла продолжать работу в клубе», — приводит слова Волкова сайт КХЛ.