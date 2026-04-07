«Мне вообще всё равно». Защитник «Ак Барса» Карпухин — о лимите на легионеров в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о предстоящей серии Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо».
– Минск – это сборная североамериканцев и белорусов?
– Я не знаю, вообще фиолетово.
– Отсутствие лимита [у «Динамо»] – это огромный плюс? Насколько это вообще справедливо?
– Без понятия, не думал об этом. Мне вообще всё равно, руководители лиги же решают.
– Как тебе соперник?
– Хороший уровень, очевидно, команда организованная, сильная, хорошие мастеровитые ребята, сильная вратарская линия. И, опять же, очевидно, что нам точно будет непросто, но и сопернику, естественно, тоже. Это будет интересное противостояние, с нетерпением ждём, — приводит слова Карпухина Metaratings.