«Мне вообще всё равно». Защитник «Ак Барса» Карпухин — о лимите на легионеров в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о предстоящей серии Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо».

– Минск – это сборная североамериканцев и белорусов?

– Я не знаю, вообще фиолетово.

– Отсутствие лимита [у «Динамо»] – это огромный плюс? Насколько это вообще справедливо?

– Без понятия, не думал об этом. Мне вообще всё равно, руководители лиги же решают.

– Как тебе соперник?

– Хороший уровень, очевидно, команда организованная, сильная, хорошие мастеровитые ребята, сильная вратарская линия. И, опять же, очевидно, что нам точно будет непросто, но и сопернику, естественно, тоже. Это будет интересное противостояние, с нетерпением ждём, — приводит слова Карпухина Metaratings.