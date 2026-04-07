Хафизуллин: жена категорически против того, чтобы дети были хоккеистами

Защитник клубов КХЛ Динар Хафизуллин заявил, что жена категорически против, чтобы их дети занимались хоккеем.

— В хоккей сына отдали?

— Нет, не лежала у него душа к хоккею, хоть и катался какое-то время. Он занимался плаванием, на бокс ходил. Это всё для себя. Главное, что сын доволен.

— Удивительно, обычно все хоккеисты сыновей в хоккей отдают.

— Да почему? Я понимаю, что это не самое лёгкое занятие. Жена категорически против того, чтобы дети были хоккеистами. Младший вообще музыкой увлекается, занимается с преподавателем по фортепьяно. Хотя я бы хотел младшего отдать в хоккей, он более спортивный, и характер у него подходящий, — цитирует Хафизуллина Sport24.

Всего на счету Хафизуллина 884 игры в КХЛ и 238 (45+193) очков при показателе полезности «+81».