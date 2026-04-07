«В семье всегда было жёсткое правило». Роман Ротенберг — о своей биографии в день рождения

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг вспомнил своё детство и юность, а также становление как специалиста. Сегодня, 7 апреля, Ротенбергу исполнилось 45 лет.

«Сегодня мне 45. В такие дни хочешь не хочешь, а мысленно возвращаешься туда, откуда всё началось. Моё детство прошло в Ленинградской области, в Токсове, на улице Привокзальной. Со спортом я, как говорится, был знаком не понаслышке с самого раннего возраста – спасибо отцу. Он работал тренером по дзюдо, и я с детства видел, что за любым результатом всегда стоит труд. У нас был зал с татами, дома висел турник, и у отца было простое правило: идёшь на кухню – подтянись. В три-четыре года я, конечно, не подтягивался как надо, но пытался, и привык, что спорт – норма моей жизни.

Хоккей впервые я увидел по телевизору. Из всех видов спорта его как будто бы показывали больше всего, и я смотрел всё подряд: сборную, «Приз Известий», чемпионат. Хорошо помню, как «Химик» обыграл ЦСКА 5:0, знал игроков, следил, запоминал – меня это увлекло, захотел тоже стать хоккеистом и стал требовать у родителей коньки. И первыми коньками у меня были фигурные, женские, белые с зубцами, родители просто не разбирались, но пришлось начинать в них. Потом просто кататься стало уже мало, захотелось в команду. Просился, уговаривал родителей, но возить меня было далеко и сложно, поэтому в тот момент больше занимался дзюдо с отцом. Хотя мысли о хоккее никуда не уходили. Вообще я сначала хотел стать вратарём. Но вратарская карьера у меня закончилась практически сразу: на первой тренировке мне попали в голову, и я быстро понял, что в поле как-то спокойнее.

В начале 90-х мы переехали в Хельсинки, и вот там у меня началась уже настоящая хоккейная жизнь. Коробка была прямо во дворе, льда много, играть можно было постоянно. Вышел из дома – и ты уже на катке. Именно тогда хоккей занял в моей жизни уже совсем другое место. Я много смотрел, много анализировал, учился у лучших. Следил за НХЛ, за нашими игроками – Фёдоровым, Буре, Могильным. На них я вырос. Их игру разбирал по деталям, пытался что-то перенести в свою собственную. Мне вообще всегда был интересен хоккей шире, чем просто игра: как он устроен, как думают игроки, как строятся команды, как работают системы.

При этом в нашей семье всегда было жёсткое правило: спорт спортом, а образование обязательно. Мама к этому относилась особенно серьёзно. Пока не сделаны уроки, ни на тренировку, ни на игру меня никто бы не отпустил. Тут всё было чётко. Поэтому с детства было понимание: одно другому не мешает, а наоборот, должно идти вместе. Нельзя всё ставить только на одну карту. Наверное, именно поэтому следующим этапом стала учёба в Англии. Но и там хоккей из моей жизни никуда не делся. Я попал в программу элитного атлета, играл за команду Лондонского университета, продолжал тренироваться, смотреть хоккей, жить им. Где бы я ни находился – в Финляндии, Англии или где-то ещё – хоккей всегда был рядом. Просто менялись города, люди и язык вокруг.

В 27 лет, когда я вернулся в Россию, сразу оказался у истоков создания КХЛ. Сначала пришёл в лигу работать в маркетинг, и с этого момента хоккей для меня стал не только игрой, но и делом, системой, проектом, на который нужно посмотреть с другой стороны. Именно поэтому для меня сегодня так важны дети, инфраструктура, методика, развитие, система. Нужно не просто работать ради сиюминутного результата. Нужно понимать, каким будет наш хоккей завтра. Потому что если не думать о будущем, оно само за тебя точно ничего хорошего не построит.

Оглядываясь назад, я благодарен всем, кто был и продолжает быть рядом на этом пути: семье, друзьям, тренерам, партнёрам, коллегам, игрокам, болельщикам. Каждый этап был нужен. Каждая победа и каждая ошибка тоже были нужны. Без этого не бывает роста – это и есть жизнь. 45 лет – хороший возраст, чтобы не подводить итоги, а работать дальше. Это про опыт, который даёт силы идти дальше. Про ответственность. Про новые задачи. И самое главное – всё только начинается», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.