Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником Джозефом Душаком

Комментарии

По обоюдному соглашению сторон «Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником Джозефом Душаком, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист перешёл в нижнекамский клуб по ходу текущего сезона из «Шанхайских Драконов». За «волков» защитник провёл 23 игры и сделал пять результативных передач.

Душак начал прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в составе «Шанхайских Драконов», откуда ушёл 1 ноября 2025 года. 28-летний Душак за китайский клуб сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач. В общей сложности за карьеру в КХЛ Джозеф набрал 80 (13+67) очков в 154 встречах.

Материалы по теме
Гришин высказался об игре Джозефа Душака, Никиты Артамонова и Андрея Белозёрова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android