По обоюдному соглашению сторон «Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником Джозефом Душаком, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист перешёл в нижнекамский клуб по ходу текущего сезона из «Шанхайских Драконов». За «волков» защитник провёл 23 игры и сделал пять результативных передач.

Душак начал прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в составе «Шанхайских Драконов», откуда ушёл 1 ноября 2025 года. 28-летний Душак за китайский клуб сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач. В общей сложности за карьеру в КХЛ Джозеф набрал 80 (13+67) очков в 154 встречах.