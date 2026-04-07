Арсений Грицюк высказался об успешной операции, из-за которой он пропустит остаток сезона

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался об успешной операции, из-за которой он пропустит остаток сезона.

«Всё хорошо, я уже дома, вроде всё прошло нормально. Всех обнял. Только пока был на операции, там что-то в клубе случилось («Нью-Джерси» объявил о расторжении контракта с генеральным менеджером Томом Фитцджеральдом. — Прим. «Чемпионата»), но ладно, меня это пока никак не касается, поэтому выйду на связь завтра», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

25-летний Арсений Грицюк в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги за «дьяволов» провёл 66 встреч и набрал 31 (13+18) очко.