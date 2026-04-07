Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арсений Грицюк высказался об успешной операции, из-за которой он пропустит остаток сезона

Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался об успешной операции, из-за которой он пропустит остаток сезона.

«Всё хорошо, я уже дома, вроде всё прошло нормально. Всех обнял. Только пока был на операции, там что-то в клубе случилось («Нью-Джерси» объявил о расторжении контракта с генеральным менеджером Томом Фитцджеральдом. — Прим. «Чемпионата»), но ладно, меня это пока никак не касается, поэтому выйду на связь завтра», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

25-летний Арсений Грицюк в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги за «дьяволов» провёл 66 встреч и набрал 31 (13+18) очко.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android